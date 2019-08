Carabinieri, il maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini guida la Compagnia dell'Arma di Foligno: «Lotta senza quartiere a spaccio di droga e reati predatori»

Ultimo aggiornamento: 11:47

FOLIGNO – Il maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini s’è insediato al Comando della Compagnia Carabinieri di Foligno. L’ufficiale superiore subentra al capitano Angelo Zizzi che ha assunto altro incarico. La presentazione dell’ufficiale, introdotta dal tenente colonnello Antonio Morra, è avvenuta in presenza del sottotenente Alberto Bazzurri, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dlela Compagnia di Foligno. “Le mie priorità – ha detto il maggiore Pericoli Ridolfini – sono semplici quanto complesse: rapporto di reciprocità con la cittadinanza e lotta senza quartiere a spaccio e reati predatori. Ringrazio il capitano Zizzi per il lavoro svolto e per aver lasciato un reparto e una situazione in ottime condizioni. La conoscenza del territorio è essenziale e proprio per questo mi vedrete girare a piedi per la città e per il territorio proprio per avere un contatto diretto e reciproco con i cittadini”.