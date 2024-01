Perugia: il tenente colonnello Sivori nell'elite dei carabinieri

PERUGIA - Un nuova, importantissima, avventura. Il tenente colonnello Marco Sivori lascia il comando provinciale dei carabinieri di Perugia per assumere un nuovo incarico presso il comando interforze per le operazioni delle forze speciali.

Per l’ufficiale, che oltre al nucleo informativo negli anni passati aveva guidato la compagnia di Assisi, è un ritorno nel mondo degli incursori e delle forze speciali che lo hanno formato durante il periodo di servizio presso il Gruppo intervento speciale dell’Arma, reparto di elite, nel settore anti terrorismo ed operazioni di polizia giudiziaria complesse quali la cattura di pericolosi latitanti (è il gruppo infatti che ha recentemente condotto l’intervento risolutivo per la cattura del super latitante Matteo Messina Denaro).

Umbro ormai d’adozione, dopo tanti anni passati a vivere e lavorare come detto prima ad Assisi e poi al comando provinciale di via Ruggia, Sivori si appresta dunque a intraprendere nuove e delicatissime sfide a livello nazionale.

Il tenente colonnello Sivori è stato salutato dal comandante provinciale, il colonnello Sergio Molinari, che lo ha tra l’altro citato e ringraziato - si legge in una nota dei carabinieri - «per lo splendido e proficuo rapporto con i corrispondenti della stampa che ha curato nel corso di questi quattro anni».