Inseguimento nel parco di un pusher in monopattino, arrestato: aveva 70 grammi di cocaina in tasca

Non si arresta l’attività dei carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nel centro cittadino. Nel pomeriggio dello scorso 4 luglio personale della Stazione Carabinieri di Collescipoli unitamente a personale del Nucleo Investigativo provinciale ha tratto in arresto un uomo nigeriano, 34enne, per il reato di “detenzione illecita di sostanza stupefacente”. Lo straniero, infatti, veniva notato a bordo di un monopattino percorrere alcune strade cittadine con un’andatura risultata sospetta poiché circospetta, come ormai è purtroppo abitudine, sia contromano che sui marciapiedi. I militari decidevano pertanto di procedere ad un controllo. Nelle fasi di avvicinamento, tuttavia, lo straniero avvertiva l’imminente pericolo tentando di allontanarsi prima di essere raggiunto cercando la fuga nel vicino parco di viale Trento, senza tuttavia riuscirvi poiché prontamente fermato dai militari i quali riuscivano a recuperare sei involucri, di cui lo straniero aveva tentato di liberarsi lasciandoli cadere durante la corsa, contenenti polvere granulosa risultata, poi, essere cocaina per un peso complessivo di quasi 68 grammi.

Il 34enne, pregiudicato che si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con permesso di uscire per recarsi a lavorare, veniva nuovamente condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo.