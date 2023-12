Carabinieri di Amelia: la comandante Laura Protopapa promossa a maggiore

AMELIA Laura Protopapa, comandante dei carabinieri della compagnia di Amelia promossa a maggiore. La cerimonia di consegna si è svolta nella caserma di Amelia in occasione della visita del comandante provinciale carabinieri di Terni, colonnello Antonio De Rosa per lo scambio degli auguri di Natale.

Quarantasettenne di origini pugliesi, Laura Protopapa è laureata in Economia Bancaria e presta servizio nell’arma dal 2005.

Dopo aver ricoperto incarichi addestrativi presso la scuola allievi carabinieri di Torino fino al 2016 e di staff presso il comando provinciale di Brindisi, ha assunto la guida della compagnia amerina dal settembre del 2021.



La neo ufficiale superiore, che nel corso della sua carriera ha conseguito anche un master in Scienze Criminologiche, ha ricevuto il grado direttamente dal comandante provinciale che, alla presenza del personale della compagnia di Amelia e di tutti i comandanti dei reparti da essa dipendenti, l’ha ringraziata per il lavoro svolto sinora e le ha formulato i più sentiti auguri per l’importante traguardo raggiunto.