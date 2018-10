«Siamo carabinieri, aprite»: commando rapina una villa. Caccia ai falsi militari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Hanno suonato al citofono e detto alle persone all'interno che erano carabinieri e che dovevano fare degli accertamenti. Inevitabile, per i proprietari della villa, aprire il cancello e farli entrare. Il problema però è che quel commando non erano veri carabinieri, ma rapinatori che hanno utilizzato questo espediente per entrare e colpire. E ora toccherà ai carabinieri quelli veri, che ogni giorno lavorano per la sicurezza dei cittadini, dare la caccia a questi banditi.Rapina, mercoledì sera, in una casa di Passignano sul Trasimeno: secondo le testimonianze, sette o otto persone, incappucciate e armate di pistole e fucili, hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui stavano cenando una donna con i due figli. Stando alla ricostruzione delle persone offese, che non sono state picchiate, i rapinatori hanno detto di essere carabinieri impegnati in una perquisizione e hanno messo a soqquadro la casa che si trova in una zona di campagna isolata del paese in località San Vito.Poi, però, hanno chiesto soldi, senza trovarne, intascando orologi e monili d'oro. Anche la cassaforte è stata forzata ma al suo interno era presente solamente un fucile che i rapinatori hanno deciso di lasciare. Per allontanarsi - si apprende - è stata utilizzata l'auto dei proprietari. Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri di Passignano e della Compagnia di Città della Pieve.