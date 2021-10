Tentano di rapire un cane ma vengono messi in fuga dal proprietario i carabinieri li individuano e denunciano

Martedì 5 Ottobre 2021, 08:41

TERNI Nel corso della mattinata di ieri, a conclusione di una mirata attività d’indagine scaturita dalla presentazione di una denuncia hanno denunciato due uomini e due donne (tutti già noti alle Forze dell’ordine tranne una delle due donne). I quattro, tutti residenti a Roma, come sopra accennato lo scorso 22 agosto in transito per Ferentillo a bordo della loro autovettura, tentavano di sottrarre un cane meticcio, di proprietà del querelante, senza tuttavia riuscirci perché immediatamente sorpresi da quest’ultimo all'atto di caricarlo sull’auto dal bordo della strada. Le ricerche dei quattro, scattate a seguito della presentazione di una dettagliata informativa si sono concluse con l’individuazione di tutti e quattro.