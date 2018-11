SPOLETO - Tragedia a Caserta dove un carabiniere la cui famiglia è originaria di Monteleone di Spoleto, ma da tempo viveva a Cascia, è morto investito da un treno mentre inseguiva un presunto ladro. Il fatto è avvenuto in via Ferrarecce, strada che affianca i binari della ferrovia nei pressi della stazione di Caserta. Il militare, vicebrigadiere di 34 anni in servizio al nucleo radiomobile di Caserta, era impegnato insieme ad alcuni colleghi nell'inseguimento di un ladro quando, dopo aver scavalcato il muro di recinzione, ha attraversato i binari senza accorgersi dell'arrivo di un treno, che lo ha investito. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Cascia, Mario de Carolis.

