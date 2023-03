CaptureUmbria, tappa a Orvieto per i Nikon Creators

Tappa a Orvieto per i Nikon Creators, i giovani fotografi e videomaker selezionati in tutta la Penisola da Nital Spa, distributore dei prodotti Nikon per l'Italia, per il progetto #CaptureUmbria promosso dall'assessorato regionale al Turismo.



In questi giorni i 18 Nikon Creators, attrezzati con le ultime novità di casa Nikon, stanno raccontando il loro punto di vista e le loro avventure sui social media in un coinvolgente tour fotografico nel Cuore verde d'Italia. A Orvieto, accompagnati da Tommaso Porrini e Francesca Luongo, rispettivamente art director e digital pr di Nital, sono arrivati Martina Mariotti, Federico Penta e Lorenzo Albanese considerati tra i più talentuosi giovani fotografi italiani con un bagaglio complessivo di oltre 100mila follower su Instragram. A fare da guida nel tour, organizzato dal comune di Orvieto, Marco Mandini in rappresentanza dell'associazione FotoAma Orvieto.





Gli scatti si sono concentrati sugli scorci più insoliti e meno conosciuti della città con particolare attenzione ai paesaggi che si possono ammirare dalla Rupe. Il tour ha quindi toccato il quartiere medievale con i suoi vicoli e i suoi affacci sui tetti, la bellissima chiesa di San Giovenale, l'arco di Calanca. E ancora l'Anello della Rupe, le sculture in legno di via Michelangeli, via dei Magoni. In occasione dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli non poteva mancare il Duomo con le spettacolari immagini realizzate con un drone fatto volare all'interno della Cattedrale.Le attività e i percorsi verranno raccontati al pubblico attraverso contenuti foto/video sui canali social ufficiali @nikonitalia e @umbriatourism con gli hashtag #CaptureUmbria e #NikonCreators.