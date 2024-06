Sabato 8 Giugno 2024, 22:36 - Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 00:40

La stretta sui contatti con possibili nuovi soci o soggetti interessati a far parte della società di scopo per il nuovo Liberati, l'incontro con il sindaco Stefano Bandecchi per un ulteriore passo legato all'avvio del progetto stadio-clinica, l'annuncio del nuovo allenatore. Comincia domani una settimana importante per la Ternana e per il suo presidente, Nicola Guida. Ma anche per i tifosi, desiderosi di avere chiarezza una volta per tutte sul presente, sul futuro, sugli obiettivi e sulle indiscrezioni legate alla ricerca di nuovi finanziatori. Chissà che il presidente non dia questi chiarimenti mercoledì, quando dovrebbe esserci l'attesa conferenza stampa. Ci sarà lui, ci sarà il riconfermato direttore sportivo Stefano Capozucca. Ci potrebbe stare anche Giuseppe D'Aniello riconfermato come direttore operativo gestionale e ci potrebbe stare anche Carlo Mammarella per il quale si sta pensando a un ruolo di affiancamento e collaborazione con Capozucca.

Tra l'altro, il direttore potrebbe annunciare proprio mercoledì il nome del nuovo allenatore. Per i ben informati, ha già in canna il colpo. Per il dopo Breda, in attesa di capire quali scelte ha in mente Capozucca, i nomi più in voga sono ancora quelli circolati in questi giorni. C'è Marco Marchionni dato da più parti come possibile prima scelta, c'è Leonardo Semplici che ha già lavorato con il diesse e potrebbe essere una bella mossa. C'è, però, anche da fare i conti con gli ingaggi e con la disponibilità di spesa individuata dalla società. Sullo sfondo resta ancora pure Ezio Capuano, soluzione gradita in società ma resa difficile dal suo legame con il Taranto per altri due anni. Col passare dei giorni, infatti, sembra sempre meno probabile un accordo tra il tecnico salernitano e la società pugliese per una separazione delle strade. Con la conseguenza che Capuano, alla fine, nonostante le richieste che ha e non solo dalla Ternana, resterebbe ancora sulla panchina dei rossoblu tarantini.

Mentre Capozucca metterà a punto gli ultimi dettagli con il nuovo allenatore, Guida è pronto a vedersi di nuovo con Bandecchi. Finita la campagna elettorale per le Europee, il sindaco e il presidente della Ternana dovrebbero presto, forse già nei primi giorni della settimana, sedersi intorno al tavolo per il progetto dello stadio e della clinica specializzata. Guida resta ancora in attesa di trovare nuova linfa economica e finanziaria. E' sempre in contatto con un gruppo laziale e allo stesso tempo attende segnali pure da altri soggetti, considerando che c'è ancora il fondo con risorse per lo più spagnole in attesa di riproporsi. Gruppi caratterizzati da uno stesso comune denominatore, cioè interessi anche nel campo sanitario, ma si aprono pure piste legate all'alimentare e al commerciale, viste le attività extracalcistiche previste nel nuovo stadio.

C'E' UN NOTO PROCURATORE A CACCIA DI SOCI PER GUIDA. Uno studio legale di Roma, ma anche un personaggio noto nel mondo del calcio. Vengono fuori sempre nuovi elementi, riguardo ai contatti tenuti dal presidente della Ternana Nicola Guida alla ricerca di nuovi finanziatori per il progetto del nuovo stadio o anche di possibili nuovi soci o acquirenti della Ternana calcio. Il numero uno rossoverde, in base a quanto trapela, si sta affidando a questi due soggetti, per cercare di avere presto novità e nuovi scenari con i quali andare avanti. Lo studio della Capitale ha ricevuto dallo stesso Guida il mandato, con vincolo di riservatezza, a vendere, o a trovare nuovi soci e finanziatori. Ma ad agire alla ricerca di queste nuove risorse, per conto del presidente e di questo studio, sarebbe un noto procuratore sportivo. Il nome non trapela, proprio per questo vincolo di riservatezza che rende molto più difficile capire l'identità di chi opera e di chi tratta. In attesa di poter quanto prima tracciare sul suo indentikit, si dice che sarebbe uno dei più in vista. L'attività di Nicola Guida alla ricerca di nuovi soggetti, diventata più capillare nel momento in cui è scattato "l'ultimo miglio" della vicenda stadio-clinica (manca solo la firma sulla convenzione definitiva per far partire i 90 giorni di tempo per il progetto esecutivo e per avviare i lavori), era cominciata già lo scorso autunno, proprio con quel mandato allo studio legale romano.