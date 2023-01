Capodanno a Terni, una festa di piazza che ha fatto ballare tutti. Fino alle 10.30 la gente è stata nei ristoranti e nei bar del centro, poi quando è cominciata la musica sul palco via via piazzale Europa ha cominciato a riempiersi. Alle 10.30 un breve concerto di Zio Command, poi il saluto del sindaco, con quasi tutta la giunta schierata sul palco. Alle 23 parte il concerto delle Vibrazioni e la piazza si riempie, così come le vie laterali. Dieci minuti prima della mezzanotte cominciano i fuochi artificiali che smetteranno solo dopo un'ora, alternandosi da un angolo all'altro della piazza. Il brindisi di mezzanotte è scandito sul palco e dalla gente per strada. Una festa di piazza di cui, evidentemente, la gente sentiva il bisogno.