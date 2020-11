Capodanno, il concerto di Rai Uno alle acciaierie di Terni

TERNI Il concerto di Capodanno di Rai Uno si terrà alle acciaierie di Terni. Il capoluogo umbro era in lizza per ospitare la festa di fine anno che sarà trasmessa in diretta Rai con la città di Bolzano. Alla fine la Rai, dopo una serie di sopralluoghi e di verifiche, ha scelto Terni e la suggestiva location delle acciaierie. L'accordo - la delibera che lo riguarda sta per essere approvata in questi minuti in Regione - prevede anche che il Capodanno si faccia il prossimo anno a Perugia.

Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA