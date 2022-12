Capodanno in piazza a Terni. Fatale: «Il palco è troppo al centro»

TERNI – Per il concerto di Max Gazzè il palco copriva la fontana di piazza Europa: posizionato a ridosso di palazzo Spada in modo da lasciare tanto spazio al pubblico. Per Capodanno 2023 invece, la struttura di ferro viene montata più al centro. E questo non piace all’assessore al commercio Stefano Fatale: «Perché siete venuti così avanti?» - chiede l’amministratore agli organizzatori dell’evento. «Perché la fontana non era spenta quando avevamo programmato l’inizio dei lavori e non potevamo mettere l’armatura di ferro sopra il gettito d’acqua».

Neppure la risposta è piaciuta a Fatale. Che manda giù a fatica la scelta di allestire lo spettacolo oltre la fontana (adesso spenta), in posizione più avanzata anche rispetto all’albero digitale alto 15. Perché – dice Fatale – a disporre lo spegnimento doveva pensarci l’organizzatore, che per la prima volta accetta di prendere quei 95mila euro e consegnare lo spettacolo alla città “chiavi in mano”.

Nel corso dei lavori si decide di togliere anche le fioriere per dare più respiro al palco. «Che comunque è troppo al centro di piazza Europa» - lamentano operatori commerciali e amministratori pubblici. Il programma della serata prevede che a salire per primo sia Zio Command con la sua band. Poi sindaco e assessori al commercio Fatale e al turismo Proietti. Poi le Vibrazioni (alle ore 23). Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani, Alessandro Deidda, proporranno i loro maggiori successi: da “Vieni da me” a “Raggio di sole”, da “Ovunque andrò” a “Portami via”, da “Cambia” a “Dov’è” fino al recente “Tantissimo”, con cui hanno preso parrte all’ultima edizione del festival di Sanremo. A mezzanotte le note de Le Vibrazioni si uniranno ai fuochi d’artificio virtuali proiettati sulle pareti di palazzo Spada, che fanno parte degli allestimenti del “Natale di luci” del Comune di Terni. Poi il brindisi. Poi di nuovo la musica.