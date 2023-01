Capodanno a Orvieto. Un successo per la festa in piazza Duomo con il sound dei Funk Off

«Una bellissima festa ieri sera in una piazza Duomo gremita per salutare l'arrivo del nuovo anno con la travolgente energia dei Funk Off». Le parole della sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, confermano le tante fotografie e i tanti video postati in rete da Orvieto allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio.

Il pienone delle grandi occasioni ha disegnato una piazza Duomo carica di energia e attesa per il capodanno. L'appuntamento voluto dal comune con un brindisi ai piedi della Cattedrale si è confermato vincente e apprezzato richiamando in piazza centinaia di Orvieto e turisti.

«Erano 22 anni che nella nostra città mancava un evento di piazza a Capodanno che potesse testimoniare il profondo legame con Umbria Jazz Winter - continua la sindaca Tardani - questo è il miglior modo per cominciare da subito a pensare alla prossima edizione, quella dei 30 anni. Un grande abbraccio tra musica e colori con gli occhi pieni della bellezza del Duomo, un'atmosfera magica che solo questa città sa dare, un regalo per gli orvietani e per i tanti turisti - anzi, cittadini temporanei - che si sono immersi nell'esperienza autentica di Orvieto».