Una Orvieto da tutto esaurito è pronta oggi a lasciar andare questo 2022 e a salutare con grande entusiasmo l'arrivo del nuovo anno. In città, da giorni, non si trova più un posto per dormire; alberghi pieni, tutto esaurito nei b&b e nelle case vacanze, difficile mangiare se non si è prenotato, sold out in quasi tutti i ristoranti che propongono il cenone di stasera, monumenti presi d'assalto, su tutti il Duomo, il Pozzo di San Patrizio e il Pozzo della Cava, insomma si prospetta per la città del Duomo un capodanno davvero con il botto.

A far salire ancora più in alto i numeri, già ottimi a quanto pare, ci sta pensando la ventinovesima edizione di Umbria Jazz Winter, che ha portato in città tanti turisti appassionati del genere. Tutto esaurito anche per i concerti, per gli appuntamenti golosi, le degustazioni, gli eventi collaterali, le mostre, il 'round midnight.

Attesissimo il capodanno in piazza Duomo, quest'anno per la prima volta affidato al ritmo coinvolgente dei Funk Off, appuntamento questa sera alle 23:59 in punto e poi via al brindisi ai piedi del Duomo con la musica della amatissima marching band che è tornata a animare le vie del centro con le sue stree parade fotografatissime. Nonostante tutti gli sforzi fatti dal comune, pare però che non sarà possibile il tanto auspicato collegamento in diretta proprio da piazza Duomo con il concertone “L’Anno che Verrà“ della Rai in diretta da Perugia, la scaletta del programma, densissima, pare non consenta ulteriori innesti. Ma chissà che una sorpresa non arrivi a Orvieto proprio a ridosso del conto alla rovescia verso il nuovo anno.

Grande attesa anche per la Santa Messa della Pace, che domani, 1° gennaio, alle 17, sarà celebrata in Duomo da Sua Eccellenza Mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi. Al termine della celebrazione – l'ingresso è gratuito ma con biglietto prenotato e ritirato alla biglietteria dell'Opera del Duomo e con ingresso entro le 16:45 - la Cattedrale ospiterà il concerto gospel di Vincent Bohanan & The Sound of Victory, inserito nel programma di Umbria Jazz Winter #29.

Successo e ampio consenso di pubblico per i concerti più attesi e con la presenza, al concerto inaugurale della presidente della regione Umbria, Donatella Tesei: tra i più gettonati Vinicio Capossela, songwriter tra i più originali degli ultimi decenni, che ha proposto una retrospettiva della sua straordinaria carriera, Alan Harris che lo scorso anno fu costretto a rinunciare per Covid, la divina Dianne Reeves, Romero Lubambo una classe a sé stante, Jon Cleary, inglese cresciuto nella campagna del Kent, oggi è uno degli interpreti più stimati della musica di New Orleans e tra tutti il Centennial Sextet Charles Mingus, in una edizione dedicata alla memoria di Franco Fayenz. Successo, e pienone per le vie del centro, per l'incontro targato UJ4Kids tra una giovanissima marching band orvietana nata su iniziativa della scuola di musica comunale “Adriano Casasole” e i Funk Off. Pienone anche nelle varie mostre organizzate al Palazzo dei Sette, a Palazzo Coelli, al Teatro Mancinelli, e nelle altre location cittadine.

In attesa del bilancio di fine manifestazione la sensazione è che Umbria Jazz Winter, e il suo direttore artistico Carlo Pagnotta, abbiano nuovamente fatto centro.