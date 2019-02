Il capodanno cinese in piazza a Perugia: la danza del leone in piazza IV Novembre

Ultimo aggiornamento: 17:22

PERUGIA La danza del Leone in Piazza IV Novembre. Il Comune di Perugia ha organizzato un evento per celebrare l’ultimo giorno del Capodanno cinese la cosiddetta festa delle lanterne. Così martedì pomeriggio alle 16, cioè in concomitanza con la mezzanotte cinese, all'ombra di Palazzo dei Priori, sono andati in scena spettacoli e dimostrazioni realizzate dagli allievi di scuole e palestre di arti marziali del territorio.Il momento clou è stata la danza del leone.A godersi lo spettacolo ed applaudire, tanti studenti cinesi, iscritti all'Unversità per Stranieri di Perugia, con in mano mandiere italiane e cinesi: tutti con il sorriso per il fatto di sentirsi un po' meno lontani da casa. La danza del leone è considerata di buon auspicio per il 2019, realizzata dall’associazione perugina Italy Lion and Dragon dance: in Cina leoni e draghi si muovono per le strade e nei locali a ritmo di musica.