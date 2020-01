TERNI Diversi minorenni in ospedale dopo avere bevuto troppo nella notte di Capodanno. Il pronto soccorso di Terni ha registrato sette intossicazioni da alcol che hanno interessato tre minorenni (di 14, 15 e 16 anni), un ragazzo appena diciottenne e tre adulti. Di questi, cinque erano in coma etilico: due minorenni e i tre adulti. Sul fronte degli esiti dei festeggiamenti nella notte di San Silvestro, il Pronto Soccorso di Terni ha registrato, oltre a un trauma per caduta accidentale di un anziano e due traumi facciali per rissa di fronte a un locale del centro. © RIPRODUZIONE RISERVATA