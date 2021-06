1 Giugno 2021

di Monica Riccio

(Lettura 3 minuti)







Gli sms arrivati la scorsa settimana agli orvietani di fascia 60-69 anni sono chiari. Gli appuntamenti per vaccinarsi, per la prima e seconda dose del vaccino anti-Covid, sono stati dati al punto vaccinale "Casagrande" di Terni, principale hub della regione Umbria, inaugurato lo scorso 25 aprile, dove si eseguono quotidianamente circa 1500 vaccinazioni e sulla cui massima operatività punta tutto la regione per velocizzare le vaccinazioni nel Ternano. Non al centro vaccinale di Bardano di Orvieto, né a quello aperto da poche settimane di Fabro Scalo.

A Orvieto, e in tutto l'Orvietano, c'è molto malumore nei confronti di questa “trasferta” forzata che per questi territori vuol dire mettere insieme oltre 300 chilometri per 2 viaggi, andata e ritorno. Il tutto per mezz'ora di vaccinazione, controllo post vaccino e via si torna a casa.

Al fianco dei propri cittadini si è subito schierata la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani che ha riferito di «la Usl Umbria 2 riprogrammerà a Orvieto e Fabro l’appuntamento per i cittadini del comprensorio della fascia di età 60-69 che erano stati dirottati su Terni per accelerare la campagna e concludere questa fascia di età entro il 31 maggio.» Basterà scrivere alla mail vaccinocovid.orvieto@uslumbria2.it e indicare le proprie generalità e i contatti telefonici, al fine di riprogrammare, dai primi giorni di giugno, la seduta vaccinale nelle postazioni di Orvieto e di Fabro Scalo.

Allo stesso modo anche i sindaci dei comuni di Parrano, Valentino Filippetti, e Baschi, Damiano Bernardini, hanno manifestato tutta la difficoltà dell'Orvietano: «Bisogna che chi ha a cuore il territorio si muova – ha detto nei giorni scorsi Filippetti – la Protezione Civile è a disposizione per recuperare casa per casa i fragili mancanti, le farmacie e i medici di medicina generale possono fare i vaccini. E allora? Allora bisogna cambiare qualcosa.» «I cittadini sono disorientati e privi di punti di riferimento – ha aggiunto Bernardini - molti prenotati sono stati incomprensibilmente dirottati su Terni. I "fortunati" chiamati al centro vaccinale di Bardano hanno dovuto sopportare lunghe file. Alcuni di questi sono stati rimandati dalla mattina al pomeriggio, in un crescendo di frustrazione, rabbia e smarrimento. Serve una immediata inversione di rotta. Condivido con altri amministratori i medesimi dubbi ed analoghe preoccupazioni.»

Sulla questione “vaccini in trasferta” alla fine è scesa in campo anche la politica. I Circoli del Partito Democratico di Fabro, Ficulle, Monteleone d’Orvieto, Montegabbione e Parrano chiamano a raccolta i sindaci: «Riteniamo sconfortante – affermano - il silenzio degli altri sindaci dell’Alto Orvietano su tutta questa vicenda.». A loro risponde la Lega Orvieto: «No a sterili polemiche – dicono - l'Umbria marcia spedita, serve collaborare tutti insieme per la tutela della salute dei cittadini». Nel frattempo alcuni tra i “pendolari del vaccino” hanno già diligentemente effettuato la prima manche, andata e ritorno, tutti hanno riferito di «operazioni vaccinali rapide, pochissima attesa, velocità e cortesia».

Resta un mistero perché debba essere l'orvietano ad andare dal vaccino, e non il vaccino ad andare dall'orvietano.