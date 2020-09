Caos Capitini, i genitori dicono no all'aula di giustizia a scuola. «Pronti al picchetto lunedì»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Aula di giustizia in mezzo a quelle del Capitini, le famiglie dicono no. Fortissimamente no. E sono pronte al picchetto. Non sono bastate le rassicurazioni del presidente della Provincia Luciano Bacchetta al consiglio d'istituto dell'Itet sull'accordo con il tribunale per destinare l'auditorium ai maxi processi. Non sono bastate le parole del vicesindaco Gianluca Tuteri che in consiglio comunale ha parlato di famiglie tranquillizzate. Anzi.Il folto gruppo di genitori degli studenti della scuola, dopo una lettera inviata proprio alla Provincia per sottolineare la propria contrarietà all'ipotesi tribunale in auditorium, ha infatti ripreso carta e penna per precisare di non sentirsi «per nulla tranquillizzati dalle parole rassicuranti» che il vicesindaco ha rivolto a un genitore che «non è né nostro presidente né nostro avvocato». «Il vicesindaco Tuteri – prosegue la lettera - ci ha informato che ben tre località alternative da lui proposte sono state respinte dal presidente del Tribunale, ed ha cercato di tranquillizzarci assicurandoci che sarà cura del Tribunale gestire la sicurezza e la vigilanza delle udienze. Noi genitori non abbiamo in alcun modo manifestato soddisfazione per questo compromesso e non siamo per niente “rassicurati e tranquilli”».I genitori, infatti, continuano a contestare questa ipotesi (si parlerebbe di circa tre udienze al mese, come emerso nello stesso consiglio comunale) e non hanno preso bene neanche la bocciatura dell'urgenza - 12 voti a favore (opposizione e 4 consiglieri di maggioranza), 1 contrario (maggioranza) e 13 astenuti (maggioranza) – della mozione presentata dal consigliere cinquestelle Maria Cristina Morbello sulla proposta di valutare sedi alternative al centro congressi del Capitini per far svolgere le udienze dei processi troppo affollati (l'inchiesta sulla sanità su tutti, con ben 39 imputati) in nome delle regole anti Covid. «Perché l'urgenza c'è, visto che l'anno scolastico è alle porte», riassume con rabbia un genitore.«Se sono vere le voci di al massimo 3 udienze al mese – si chiedono ancora i genitori nella lettera -, perché la Provincia non ha voluto dar corso alla richiesta del dirigente Improta inoltrata più di un mese fa di sedersi ad un tavolo costruttivo per informare di tutte le modalità di sicurezza individuate al fine di garantire la sicurezza dei minorenni? Se sono solo ipotesi perché fare sopralluoghi al centro congressi e negare qualunque altra possibilità di trasferimento a prescindere? Sinceramente se è tutto così semplice e ben delineato almeno per gli addetti ai lavori, perché non dichiararlo apertamente? Perché tutto questo silenzio? Perché non rispondere alle varie richieste inoltrate?».Dopo aver ribadito – parlando di «mancanza di rispetto inaccettabile» - il proprio no per la tutela anche del diritto alla salute e del diritto all'istruzione dei propri figli, ora i genitori sono pronti a passare dalle lettere ai fatti. «Se sarà necessario – spiega un papà – prenderemo tutti ferie e permessi e il primo giorno di scuola ci presenteremo lì davanti con striscioni e cartelli. Lo si fa per il calcio e secondo lei non lo facciamo per i nostri figli?».