TERNI Il Consiglio di Stato ha accettato il ricorso presentato nei giorni scorsi dalla Lega B contro la sentenza del Tar Lazio. Accogliimento che di fatto congela le decisioni prese da Tribunale amministrativo regionale del Laziote. A questo punto tutto dipenderà dal Consiglio Federale convocato per martedì 30 ottobre. Nel dispositivo si legge che la Quinta sezione del Consiglio di Stato "accoglie la domanda di decreto monocratico ex art. 56 Cod. proc. amm. e, per l’effetto, sospende gli effetti dell’ordinanza impugnata. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 15 novembre 2018". © RIPRODUZIONE RISERVATA