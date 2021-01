Una canzone per tornare alla vita: musica e solidarietà a sostegno dell'ospedale di Terni

TERNI - Una canzone per tornare alla vita. L'idea arriva dall'autore Gianni Neri che insieme al producer D4D, al secolo Giovanni De Rosa, propone "Ritorno alla Vita 2.0". Un brano, disponibile da domani su tutti i principali digital store in 240 paesi, attraverso il quale sarà promossa una raccolta fondi per l’acquisto di materiali utili alla lotta contro il Coronavirus. Non solo. Tutto il ricavato dalle vendite del brano e i diritti d'autore che ne verranno saranno devoluti alla causa. Beneficiario del progetto, realizzato in collaborazione con l'Associazione I Pagliacci, sarà l'Ospedale Santa Maria di Terni.

Una sinergia. Una vera e propria sinergia che coinvolge il territorio a tutti i livelli. Inclusi quattro artisti ternani emergenti, interpreti del brano. Il rapper AimaD (AbNormal Music&Communication), la cantautrice Cherry e le interpreti Ermonda e Rubìa (Vocal Master Records). "Si tratta- spiega lo stesso Neri- di un pezzo che prende le mosse dal precedente "Ritorno alla vita" nato nel 2016 sull'onda del terremoto che ha gravemente colpito l'Umbria. All'epoca, grazie ai soldi raccolti con le vendite della canzone e alle donazioni ricevute, siamo riusciti a contribuire alla ricostruzione della strada per raggiungere Castelluccio di Norcia. Quest'estate ci sono andato personalmente ed è stato emozionante percorrerla con la consapevolezza che fosse anche un pò merito nostro".

Versione 2.0 La versione 2.0 nasce con lo stesso intento e le stesse speranze. "Di base i contenuti del brano (scritto da Gianni Neri qualche settimana dopo il tragico evento, prodotto da Radio Onda Libera e cantato da alcuni speakers della radio stessa ndr) - spiega ancora Neri- calzano perfettamente anche alla situazione contingente che purtroppo siamo costretti a vivere. Per questo abbiamo pensato di rielaborarlo e farne una versione 2.0". Un coro a più voci che inneggia alla vita e alla musica "fallo insieme a noi -cantano Cherry, Ermonda e Rubìa- ogni rumore e vibrazione, diventa suono/ogni rumore è musica/ ed è speranza di ritorno alla vita".

I Pagliacci. Partner del progetto l'Associazione I Pagliacci da oltre dieci anni impegnata nell'attività di sostegno ai bambini malati ricoverati nei reparti di pediatri dell'ospedale di Terni che negli ultimi anni ha ampliato il suo raggio d'azione raggiungendo diverse strutture assistenziali dislocate sul territorio ternano e portando avanti progetti anche nelle scuole. "Purtroppo -spiega il suo presidente Alessandro Rossi- a causa delle restrizioni anti Covid, ad oggi siamo impossibilitati a portare avanti la nostra attività in presenza. Per questo nei mesi scorsi ci siamo mossi su canali alternativi come per esempio, la nuova Teleterni, che ci ha dato la possibilità di andare in onda con spettacoli di magia, tutorial, in modo che i bambini potessero comunque vederci. Sempre in questi mesi abbiamo utilizzato le donazioni ricevute a sostegno dell'associazione, circa 55.000 euro, per acquistare dispositivi di protezione individuale che abbiamo donato all'ospedale, alle forze dell'ordine, ai volontari del 118 applicando il principio dell'economia circolare al territorio. Quello che riceviamo, lo re-immettiamo sul territorio, siamo nati per dare un sostegno alla nostra città e cerchiamo di farlo in tutte le forme".

Donazioni. Una di queste, da domani, per tutti, sarà effettuare il download del brano, oppure fare una donazione sull'IBAN IT21Y0760114400000001905558 intestato a Associazione “I Pagliacci” o sul c/c postale n°1905558 intestato a Associazione “I Pagliacci”.

