PARIGI - Si è aperto oggi nella capitale francese il Wine Paris, un evento di livello internazionale che richiama oltre 2.220 espositori da tutto il mondo e che quest’anno, per la prima volta, vedrà l’Umbria del vino protagonista. Tra oggi e mercoledì 12 febbraio 10 le cantine umbre rappresenteranno l’enologia regionale con la formula dello stand collettivo curato dalla società cooperativa del vino umbro firmato da Umbria Top Wines. Dopo la positiva esperienza al Bellavita Expo di Amsterdam l’Umbria wine experience promuoverà non solo i vini della regione ma anche l’esperienza in vigna che il produttore vive, mettendo al centro della comunicazione una macchina agricola e il lavoro dell’uomo: «Il nostro stand collettivo - afferma il presidente di Umbria Top- si pone l’obiettivo di stimolare la conoscenza del territorio regionale in un contesto, come la Francia, dove il vino è riconosciuto come leva fondamentale dell’economia ma allo stesso tempo dove è grande la richiesta di novità e qualità. Ci aspettiamo di incontrare compratori provenienti da tutto il mondo». Arrivano dalle più importanti aree vinicole dell’Umbria le cantine impegnate nella missione promozionale, come Montefalco, Orvieto, Perugia, Spoleto, Torgiano, Trasimeno; si tratta di Adanti, Andrea Formilli Fendi, Cantine Neri, Chiorri, Colle Uncinano, Cantina del Trasimeno - Duca della Corgna, Le Cimate, Lungarotti, Tenuta Bellafonte e Tudernum.Il Wine Paris riunisce importanti gruppi organizzativi quali Vino Vision Paris, Vinexpo (storica fiera che biennalmente si teneva a Bordeaux), Vinisud (fiera che si teneva a Marsiglia) e il polo fieristico della capitale francese, Paris Expo Porte de Versailles. Tutti ora si trovano sotto il marchio Wine Paris, evento quindi unificante per il settore e giunto alla sua seconda edizione. Tra le novità di quest’anno l’app “Wine match” che permette la connessione B2B tra espositori e visitatori professionisti. Con l’obiettivo di far crescere l’Umbria del vino, per rafforzare un’immagine unitaria e identitaria del settore, Umbria Top ha rilanciato così anche nel nuovo anno la sua campagna “Umbria wine experience”. Dopo le tappe di Amsterdam e Parigi, lo stand Umbria Top sarà in Germania al Prowein di Dusseldorf (15-17 marzo 2020) con 29 cantine, prima di sbarcare al Vinitaly di Verona (19-22 marzo 2020) con 54 cantine umbre che hanno già confermato la loro presenza. Nei mesi successivi anche Usa, Canada, Cina e Giappone verranno visitati da 14 cantine umbre sempre più decise a farsi largo nei mercati esteri.