I cantieri stradali fanno ormai parte del paesaggio, urbano ed extraurbano, a volte giustificati da effettive e improcastinabili necessità, altre volte… meglio non sapere. Alcuni hanno una durata definita, più o meno ragionevole, altri diventano eterni, come sulla E45, dove tutta l’arteria ha finito per trasformarsi in un cantiere, o quelli dell’autostrada Milano-Torino, che con la loro pluridecennale durata sono diventati il cavallo di battaglia di comici televisivi. Ma come compromettono la sicurezza, visto che ne incontriamo di così numerosi e che si prolungano spesso per molti chilometri, spesso non se ne parla o, se lo si fa, trascurando alcuni aspetti. Come “discontinuità” sulla viabilità ordinaria, costituiscono una criticità particolare: gli automobilisti trovano un ostacolo alla loro normale marcia, e gli operatori del cantiere si trovano a lavorare in un luogo pericoloso in cui la loro sicurezza va protetta al massimo. Possono essere delle vere e proprie trappole, con una coda improvvisa dove non si aspetta di trovarla, o tortuose deviazioni in carreggiate a larghezza ridotta e senza ovviamente corsia di emergenza o via di scampo. Inutile dire che distrazione e condotta di guida inadeguata costituiscono una concausa di incidente.I cantieri, da parte loro, favoriscono in modo esponenziale le prepotenze e i “duelli” demenziali con conseguenze nefaste. Vi sarà infatti capitato che, pur essendo segnalato un restringimento o un cambio di corsia, moltissimi rimandano la manovra all’ultimo momento utile, magari per inseguire e superare in extremis un camion che - nei loro pensieri – potrebbe rallentare la marcia. Inutile dire che in coda ci saranno altri camion, ma intanto l’atto di bullismo – pericolosissimo – è stato fatto. Ovviamente, chi si è messo disciplinatamente in fila in ossequio al divieto di sorpasso che precede lo scambio di corsia – sentendosi nel giusto - non ha nessuna intenzione di far rientrare i prepotenti e “serra le fila” incollandosi alla macchina che precede, con inevitabili strombazzamenti, sciabolate di fari e ritardi nella marcia. A tutto ciò si aggiunga che il limite di velocità a volte è fissato a caso (sembra sulla base dei cartelli disponibili!) e, in quanto inappropriato, viene automaticamente ignorato, anche nei delicati momenti di cambio di corsia, imboccati a velocità inadeguata cui seguono frenate improvvise con spostamento dei pesi e conseguente rischio di perdita del controllo dell’automobile alleggerimento del retrotreno. Come spiegano nei corsi di guida sicura dell’ACI. Che dire poi della non perfetta visibilità del cantiere? Le regole sulla segnaletica relativa sarebbero molto precise: segnalazione orizzontale di colore particolare se il cantiere si protrae, segnaletica verticale, illuminazione, indicazione della presenza di uomini al lavoro.la realtà spesso è molto più approssimativa. In caso di incidente e di violazione di queste regole si apre la complicata ricerca delle responsabilità, frazionate tra enti proprietari delle strade e dirigenti e tecnici delle imprese appaltatrici dei lavori.A parte in autostrada, dove gli allestimenti il più delle volte sono perfetti, nelle altre strade le deviazioni (complice anche il frazionamento dovuto ai sub appalti) oltre a non essere ben segnalate, sono anche troppo brusche non facilitando così la manovra di ingresso ed uscita; vi sarà capitato di fare delle autentiche staccate per percorrere la chicane predisposta in mezzo alla strada con curve degne dei così detti tornantini dei più importanti autodromi. Un esempio? La E45, all’altezza di Madonnuccia direzione Sud, ormai regno dell’incuria, con certe uscite “secche” ai cambi di corsia che impongono la massima freddezza e prudenza. Certo non è un lavoro facile e sicuro quello che si svolge in mezzo alla strada però se oltre a metterci gli automobilisti un po’ di attenzione e di prudenza in più, anche i direttori di cantiere si rendessero conto di cosa significa vedere male un segnale (sia di giorno sia di notte), forse dedicheremmo meno tempo a fare polemiche commentando tristi statistiche. Dato che sono problematiche che viviamo tutti i giorni, quante volte vi siete sentiti letteralmente intrappolati e costretti a modificare il percorso perché l’impresa non ha tolto il new jersey all’altezza di una uscita? Molte. C’è il rischio che la risposta a tale lamentela sia “costava troppo”, “non ci si rientrava”; ma i capitolati chi li scrive e poi chi controlla? Siamo alle solite.