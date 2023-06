Giovedì 15 Giugno 2023, 01:23

La Ternana è un cantiere aperto nel quale si lavora per la prossima stagione. Per il nome dell'allenatore, però, bisogna aspettare ancora. Questo, stando a quanto dice il presidente Stefano Bandecchi. Lui, che è pure sindaco di Terni e, intanto, ha fatto aprire pure i primi cantieri di lavori pubblici in città. «Ha visto, i lavori che stiamo facendo anche di notte?». Ok, presidente. Ma ora, parliamo di Ternana. E in casa rossoverde, i lavori in corso riguardano la prossima serie B. Lavori per l'iscrizione al campionato, per dirimere la vicenda del campo, per gettare le basi della squadra da allestire e anche per individuare gli obiettivi stagionali. Il direttore sportivo già c'è. E' lo stesso degli ultimi anni, Luca Leone. Ma l'allenatore? Il toto-nomi continua, la fumata bianca ancora non arriva. Bandecchi chiede ancora pazienza: «Stiamo ancora facendo le nostre valutazioni. Stiamo riflettendo. Siamo in un momento nel quale non c'è ancora mercato e tutti stanno in vacanza. Ma abbiamo delle idee e stiamo lavorando su quelle». Inevitabile, però, che si facciano i nomi e si avanzino ipotesi. «Ma questo - dice ancora il presidente - è il momento delle chiacchiere. Diciamo, che dobbiamo chiarirci alcune idee». Le ipotesi che si fanno, in questa specie di conclave calcistico per la scelta del mister, sono sempre le stesse. Aurelio Andreazzoli prima scelta, ma sembra che ora la società stia attendendo una risposta decisiva e definitiva proprio dal tecnico massese, che ha rapporti ancora in piedi con via della Bardesca nonostante l'interruzione a febbraio della sua avventura sulla panchina della prima squadra. Le altre soluzioni da valutare restano quelle di Massimiliano Alvini, Roberto Venturato, o Luca D'Angelo. Sempre meno probabile, invece, che alla ripresa del lavoro (a Cascia, con partenza in una data da definire tra il 10 e il 16 luglio) ci sia ancora Cristiano Lucarelli, sempre più lontano da Terni e dalla Ternana e corteggiato dal Lecce. Sul fronte della squadra, anche se il mercato, come dice Bandecchi, è fermo, è anche vero che in questi giorni si lavora sulle opzioni legate ai prestiti. La Ternana non dovrebbe trattenere nessuno dei tre per i quali ha il diritto di riscatto. Mamadou Coulibaly torna alla Salernitana, come Francesco Cassata rientra al Genoa. Al lumicino anche le speranze di provarci almeno per Andrea Favilli, sul quale il Genoa intende invece monetizzare per una sua cessione definitiva altrove. Per l'attaccante, infatti, c'è l'interesse concreto del Palermo. Un'altra questione da definire è anche il diritto di recompera che ha l'Inter su Niccolò Corrado. La società nerazzurra, infatti, sta valutando anche la possibilità esercitare questo diritto. Queste ore saranno decisive anche su questo. Difficili anche i riscatti da parte di altre società nei confronti di calciatori di proprietà della Ternana. Tutto ancora da vedere per Jonathan Alexis Ferrante al Cesena, mentre pare che il Trento non sia più tanto convinto di riscattare Filippo Damian.