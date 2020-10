TERNI Sul bacino remiero della Schiranna a Varese, si è chiuso il Supercampionato Italiano COOP, che oggi ha assegnato i titoli italiani Assoluti – Senior e Pesi Leggeri – dopo che nella giornata di venerdì si erano disputate le finali delle categorie Ragazzi, Under 23 ed Esordienti. Matteo Mulas vince il titolo italiano nel singolo pesi leggeri Seniores con Matteo Tonelli al terzo posto. Per Tonelli la seconda medaglia in due giorni dopo l'oro nel singolo pesi leggeri Under 23. Titolo italiano anche per il doppio juniores di Francesco Pallozzi e Lorenzo Pecorari che si impongono nella categoria Ragazzi.

