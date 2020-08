© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le braccia, le gambe e la testa sono in Brianza, il cuore però è rimasto a Piediluco. Matteo Tonelli, punta di diamante del Clt Canottaggio, è in raduno con la nazionale azzurra Under 23 al Lago di Pusiano, tra le province di Como e Lecco. A quelle sponde Giuseppe Parini dedicò il suo primo libro di poesie, mentre il talento del remo ternano classe 2000 che lo scorso anno vinse la medaglia d'argento agli Europei in Grecia prepara la prossima rassegna continentale di categoria Under 23 in programma a Duisburg, in Germania, dal 5 al 6 settembre.Si tratta della prima manifestazione a livello continentale dopo lo stop per l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus e il ternano Matteo Tonelli sarà al via, proprio come un anno fa in Grecia, nell'equipaggio del quattro di coppia pesi leggeri. Immerso negli allenamenti che hanno tempi e ritmi serrati, Matteo trova il tempo per raccontare come va la sua preparazione: «Piediluco manca non solo a me - dice poco prima di entrare in acqua per la sessione di tecnica del tardo pomeriggio - anche a molti altri atleti del nord Italia, che sono abituati a ben altre strutture e ben altri laghi, amano tantissimo allenarsi nel nostro centro tecnico federale. E' un vero peccato che non sia valorizzato, le nostre istituzioni non portano un buon nome a Piediluco. Il raduno di categoria Junior, ad esempio, è stato spezzettato ed in questo modo non è molto utile».Campione italiano nel doppio junior nel 2017 e plurimedagliato nel singolo e in doppio alle gare nazionali 2018, è stato capovoga quattro di coppia junior agli Europei in Francia del 2018 chiusi al sesto posto. Nello stesso anno ha preso parte ai Mondiali Junior in Repubblica Ceca, poi lo scorso anno è arrivato l'argento europeo in Grecia. «Per scaramanzia non dico nulla, ma con gli altri componenti dell'equipaggio l'affiatamento è buono e ci conosciamo ormai da tempo. Speriamo che a settembre in Germania non faccia freddo, la preparazione qui è cominciata l'11 agosto ma io venivo già da un programma di allenamenti con Fabio Poletti al Clt. La mattina lavoriamo in acqua, oggi quattro ripetute sui tremila metri, poi palestra e il pomeriggio ancora in acqua a fare tecnica».Sono 53 gli atleti convocati dal direttore tecnico Francesco Cattaneo a Pusiano oltre ai 16 già precedentemente convocati. Il raduno si concluderà il 2 settembre prima della partenza per Duisburg. Dopo l'argento di un anno fa in Grecia la speranza del quattro di coppia pesi leggeri è salire nuovamente sul podio. Intanto altri due ternani del Clt, Francesco Pallozzi e Lorenzo Pecorari, proseguono la preparazione in vista degli Europei Junior di Belgrado, in Serbia, dal 26 al 27 settembre