TERNI Ancora un successo importante per Alberto Migliosi, l’atleta del gruppo canoe Terni. Il ragazzo, 18 anni, ternano, (frequenta il Liceo Donatelli) ha vinto in Valstagna, sul fiume Brenta, in Provincia di Vicenza. Migliosi in una meravigliosa cornice paesaggistica – lo sport a diretto contatto con la natura - ha conquistato, infatti, un prestigioso primo posto nella prima gara nazionale di selezione per la coppa del mondo. Migliosi, atleta di punta del gruppo ternano, non è comunque nuovo a queste imprese. E’ stato infatti già campione italiano nella categoria ragazzi. In Valstagna, nei giorni scorsi, ha primeggiato nella categoria junior, specialità-sprint. Migliosi anche in Veneto ha mostrato, comunque, i segni di una crescita graduale ma costante. Tecnica e forza stanno diventando le sue armi migliori.Buon risultato anche per la compagna di squadra Valentina Manzoni nella categoria K1 senior femminile. La ragazza, in Valstagna, si è classificata al terzo posto al termine di una gara brillante ma anche molto difficoltosa. Anche la Manzoni – anche lei frequenta il Liceo Donatelli a Terni - ha partecipato a diversi raduni della Federazione italiana canoa Kayak. Insomma, su di lei hanno puntato gli occhi i tecnici federali.Per quanto riguarda le gare a squadre, sempre in Valstagna, il gruppo canoe Terni ha conquistato il primo posto. Insomma, un momento davvero felice per il gruppo ternano. "Sicuramente si. I buonissimi risultati di questi giorni ci ripagano del lavoro che facciamo settimanalmente – spiega Il presidente del gruppo canoe Terni Mauro Pitotti – Questo ci deve dare le giuste convinzioni per continuare a lavorare con questa impegno e determinazione. I ragazzi sono motivati e mentalizzati, quindi le prospettive non possono che essere che buone. L’importante è non abbassare la guardia e credere di essere diventati bravi. La canoa è uno sport che richiede sacrifici e tante motivazioni. I nostri ragazzi usciti da scuola sono tutti i giorni sul campo di allenamento". I prossimi impegni, per il gruppo canoe Terni, sono in programma il 25 e 26 maggio in Svizzera. In ballo ci sono le selezioni per i prossimi mondiali junior a squadre e individuali. "Andremo in Svizzera con l’intento di fare bene pur non creandoci false e facili illusioni – conclude il Presidente – ma è certo che i nostri ragazzi si sapranno far valere. Come sempre".