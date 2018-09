Una giornata da incorniciare per la squadra italiana che sta partecipando ai campionati europei paralimpici al palaDeSantis di Terni. Beatrice Vio ha conquistato l’oro nel fioretto dopo aver battutto nella finale la russa Mishurova, tra gli applausi ed i cori dei tanti spettatori presenti. Argento per Andreea Mogos che perso in finale contro l’ungherese Hajmasi, mentre è bronzo per lo sciabolatore Edoardo Giordan

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:47



