Campionati regionali cross, doppio titolo Juniores per l'Athletic Terni

Titolo regionale Juniores maschile e Juniores femminile, secondo posto per le Donne, terzo per Allievi e Cadetti. Grandi risultati per gli atleti e le atlete dell'#iloverun Athletic Terni ai campionati regionali di società di cross. A Perugia seconda prova dopo quella di Foligno per Allievi, Juniores e Senior. Prova unica per le categorie giovanili fino ai Cadetti. Ben 58 gli atleti del team ternano che hanno gareggiato in tutte le categorie. Per il punteggio a squadre, ogni team doveva schierare almeno tre atleti o atlete in ciascuna gara. Menzione particolare per la giovanissima Benedetta Lepri, alla prima gara in assoluto, arrivata al terzo posto nei 200 metri Esordienti F5. Un vero e proprio exploit nella categoria Juniores dove negli 8 chilometri i maschi fanno tripletta con Marco Rosati, Stefano Ambarus e Fabio Sugoni dominando la categoria. Vincono anche le donne sulla stessa distanza grazie al primo posto di Anna Capotosti. Terzo gradino del podio per gli Allievi nella 4,8 chilometri con il secondo posto di Nicola Porcari, il 10° di Alberto Menichetti, il 15° di Luca Bordoni e il 21° di Samuele Cittadini. Le Allieve nella 3,2 chilometri ottengono un secondo posto individuale con Sara Diomedi e un quinto con Giulia Clementini. Secondo posto di squadra per le Donne nella 4,2 chilometri grazie agli ottimi risultati di Elena Petrini (2°), Manuela Piccini (4°), Tania Palozzi (6°) e Cristina Taddei (11°). Tra gli Assoluti nella 8 chilometri, terzo posto individuale per Giulio Angeloni e 8° per Jean Marc Diomande. Nei 3000 Cadetti secondo posto di Diego D'Inzillo che insieme all'8° di Gabriele Pacelli e al 12° di Michele Antinori porta al terzo gradino del podio di società. Quinto posto di squadra per le Cadette mentre si classificano 6° Ragazzi e Ragazze. Di seguito tutti i risultati di squadra e individuali.