Saltano i campionati italiani assoluti di pattinaggio, in programma dall'8 all'11 ottobre nell'impianto Renato Perona di Terni. Causa Covid, l'evento è stato congelato dalla Fisr, la Federazione italiana degli sport rotellistici. «La decisione -spiega Angelo Iezzi, segretario generale della Fisr - trova motivo nella conferma ufficiale che 3 atleti che hanno preso parte al Campionato Italiano di Riccione del 26-27 settembre, nei giorni successivi all'evento hanno manifestato sintomi riconducibili al Covid19, confermato poi dai tamponi effettuati». Tuttavia dall'indagine epidemiologica fatta non sarebbero emerse cause dirette con la manifestazione di Riccione, ma per precauzione la Fisr ha adottato la linea della «responsabilità».

«La Asl di competenza - spiegano ancora dalla Fisr - ha attivato le previste procedure avvisando coloro che avevano avuto contatti stretti come previsto dalla normativa vigente. Tra i contatti di questo tipo non risultano ricompresi quelli che si suppone possano essersi verificati tra i partecipanti al Campionato di Riccione. In ogni caso, per l'indispensabile senso di responsabilità si ritiene di sospendere il campionato».

A Terni erano attesi 635 atleti di 90 società sportive provenienti da ogni parte d'Italia, per un evento molto atteso. Ora tutto è sospeso, «con rinvio a data da stabilire», prosegue Iezzi nella comunicazione inviata alle società sportive attese a Terni. «Se si dovessero creare le condizioni giuste nel breve, di riprogrammare l'evento in altra data, entro al massimo il 30 novembre», ipotizza il segretario Iezzi.

La rassegna tricolore organizzata dall'Euro Sport Club Terni doveva riguardare le categorie Ragazzi, Allievi, Junior e Senior. «Il campo di gara sarà accessibile fino a un massimo di 200 atleti e altrettanti accompagnatori», aveva spiegato il presidente dell'Euro Sport Club Carlo Danieli in occasione della presentazione dell'evento. Accorgimenti che sarebbero dovuti servire ad evitare possibili contagi. Ma il Covid 19 ha ugualmente gustato la festa.

