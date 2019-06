© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Medaglia d'argento per il quattro di coppia pesi leggeri del Circolo Lavoratori Terni ai Campionati Italiani di Canottaggio sul lago di Varese. A conquistare il secondo gradino del podio sono stati Andrea Bolognini, Tommaso Molinari, Matteo Tonelli e Andrea Cardinali. Il titolo italiano è sfuggito ai quattro atleti del circolo giallobu per 2 millesimi appena, battuti al fotofinish dalla barca della Milano SC. Bene anche Clelia Stefanini e Maddalena Virili, al 4° posto nel doppio junior femminile 7 secondi dalla medaglia di bronzo. Solo un 5° posto invece per Matteo Mulas nel singolo pesi leggeri, con un distacco di 8 secondi dal terzo, Antonio Vicino (Sabaudia) preceduto da Niels Alexander Torre del Viareggio, rimo Martino Goretti delle Fiamme Oro. In quinta posizione anche il quattro di coppia junior maschile di Lorenzo Pecorari, Francesco Pallozzi, Alessio Nastro e Dario Testarella.