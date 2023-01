Camion sbanda per il ghiaccio: l'autista sbalzato dall'abitacolo vola dal viadotto, morto perugino di 22 anni

Incidente mortale domenica mattina, poco dopo le 8, sulla SS3 che da Cagli sale verso Cantiano e il passo

della Contessa, in provincia di Pesaro Urbino. Un camion frigo guidato da un giovane di 22 anni di Perugia ha urtato contro il guard rail laterale all'altezza di un viadotto, probabilmente a causa del ghiaccio sulla strada. L'urto ha fatto sbalzare il conducente fuori dall'abitacolo, precipitando dal viadotto nel sottostante torrente. L'impatto lo ha ucciso sul colpo. I soccorritori sono dovuti intervenire con l'elicottero per recuperare il corpo del giovane. La strada è ancora chiusa tra gli svincoli di San Geronzio e Cantiano per le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto, i vigili del fuoco di Cagli che hanno collaborato con il Soccorso Alpino al recupero del corpo, squadre Anas e i carabinieri del luogo per i rilievi di legge.