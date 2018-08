di Sergio Capotosti

Un fulmine a ciel sereno per Perugia, un'ancora di salvezza per Terni. La sentenza del Consiglio di Stato che congela la riforma degli Enti camerali riapre la partita per salvare la Camera di Commercio di Terni dalla fusione con quella di Perugia. Un assist che arriva da Crotone, dove l'Ente camerale della città calabrese ha fatto ricorso contro la decisione del Tar del Lazio di non concedere la sospensiva. Sospensiva che invece è arrivata pochi giorni fa dal Consiglio di Stato. Una sentenza che di fatto congela l'iter di fusione, in attesa di entrare nel merito dei ricorsi presentati al Tar del Lazio dagli Enti camerali contrari alla riforma, compreso quello di Terni. La città dell'acciaio può così prendere la palla al balzo per rimettere in discussione la soppressione della Camera di Commercio per consentire la nascita di un unico Ente camerale dell'Umbria, con sede a Perugia.



«La sentenza - commenta Sandro Corsi rappresentante della cooperazione bella giunta camerale di Terni - è di vitale importanza e consegna alle nuove autorità cittadine la possibilità di battersi contro la soppressione così come stanno facendo in altri territori e così come dobbiamo essere uniti come istanze produttive e sociali, ovvero bene le battaglie per la nostra amata squadra rosseverde ma chi ha un alto profilo di responsabilità non può mettere in secondo piano la più importante e storica istituzione economica dal 1927 ad oggi».



Insomma, si apre uno spiraglio, ma la politica ternana dovrà battere un colpo, proprio come sta accadendo a Massa Carrara, dove il sindaco leghista, Francesco Persiani, neoeletto dopo il successo del 10 giugno come Leonardo Latini a Terni, si è buttato anima e corpo nella battaglia per salvare l'Ente camerale della città toscana. Esplicito in tal senso è il presidente della Confesercenti, Italo Federici: «La Confesercenti invita le forze politiche e la municipalità ternana a farsi sentire ed impedire un nuovo scippo alla città». L'allarme in casa di Confesercenti è scattato dopo la convocazione del Consiglio camerale dell'Unione per la messa in liquidazione di Unioncamere Umbria per il 16 settembre. «È il primo passo per chiudere la Camera di Terni», dice Federici. Ma la sentenza di pochi giorni fa apre uno spiraglio per Terni.



Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA