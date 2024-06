Lunedì 3 Giugno 2024, 09:05

TERNI Genova o Terni? Dove andrà Camelia, la cagnetta che si trova al canile di Colleluna per cui si dovrebbero aprire i cancelli del box dove è rinchiusa da tanti anni? La storia di Camelia è una di quelle che commuove perché la meticcia di setter è stata abbandonata sei o sette anni fa e da allora vive in canile, le sue condizioni di salute si sono aggravate è in là con gli anni, ne ha sedici, e da qualche tempo ha le zampe posteriori che non reggono più e si muove con grande difficoltà, trascinandosi. Ha il muso dolce del setter, a fatica riesce ad avvicinarsi ai volontari che si prendono cura di lei. Dieci giorni fa arriva la buona notizia c'è qualcuno che vorrebbe adottare Camelia, anzi ce ne sono due di persone che hanno scelto proprio lei. Una richiesta arriva da Genova ed un'altra da Terni. La scelta sulla persona nella cui famiglia dovrebbe entrare camelia però non sembra scontata. Gli animalisti sono insorti ricordando che il regolamento comunale per il benessere animale, in vigore nel comune di Terni, vieta l'adozione fuori regione perché non c'è possibilità di controlli post affido. In sostanza se Camelia partisse per Genova non si potrebbe più avere nessun controllo su di lei. Rimane la richiesta di adozione che arriva da Terni, ma dalle voci che trapelano, sembra che sia arrivata per seconda sul tavolo degli uffici comunali. E questo verrebbe considerato un punto a sfavore.

L'ultima parola in fatto di adozioni spetta al vice sindaco Riccardo Corridore. A chi verrà assegnata Camelia? e di Colleluna ha stilato un elenco di criticità che comporterebbe il viaggio di Camelia, animale mal messo. Ma ancora non è stato deciso nulla, o almeno questo è quello che ufficialmente è possibile sapere. «Continuiamo a non capire il senso di questa operazione dice Patrizia Fancelli presidente della sezione ternana dell'Ente Protezione Animali la cagnetta in questione ha gravi problemi di salute, per lei un viaggio fino a Genova sarebbe davvero difficile è un cane che non si muove agevolmente, ed è anche vecchia, c'è una richiesta di adozione a Terni e perché ci deve pensare a chi affidarla? E poi sono vietate le adozioni fuori regione e continuo a chiedermi perché ci si deve pensare?». La consulta per il benessere animale, anche questa voluta nell'ambito del regolamento del comune di Terni ha espresso parere negativo all'adozione ligure per Camelia, anche alla luce della richiesta ternana. Il parere però è solo consultivo perché l'ultima parola spetta al vicesindaco dal momento che i cani ospitati a Colleluna sono di proprietà del comune di Terni. Intanto i giorni passano e Camelia, meticcia sedicenne, aspetta in canile di sapere quando potrà dirigere il suo dolcissimo sguardo verso il suo padrone. E stavolta spera proprio che sia un essere che nulla ha in comune con quello spregevole che l'ha abbandonata in strada tanti anni fa.