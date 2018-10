Cambio al vertice della Guardia di Finanza, il colonnello Danilo Massimo Cardone è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA -Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia. La cerimonia si è da poco svolta nella Caserma “Cefalonia Corfù” del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia. Alla presenza del comandante regionale Umbria, generale di brigata Antonio Sebaste, di una rappresentanza degli ufficiali, del personale dei reparti dipendenti e della locale sezione Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), il colonnello Dario Solombrino – destinato alla frequenza del corso Iasd (Istituto Alti Studi Difesa) – ha ceduto il Comando del Provinciale di Perugia al colonnello Danilo Massimo Cardone. Il colonnello Solombrino, prima di lasciare l’incarico, dopo circa quattro anni, ha voluto salutare calorosamente i propri collaboratori, ringraziandoli per quanto è stato fatto a difesa della legalità economica di questa provincia. Il nuovo comandante provinciale, colonnello Danilo Massimo Cardone, è nato a Bari nel 1971. Si è arruolato nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1989 ed è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Bologna, in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed in Scienze diplomatiche internazionali presso l’Università di Trieste. Nel corso della sua carriera, il colonnello Cardone ha ricoperto diversi incarichi di prestigio, soprattutto alle sedi di Milano e di Roma. L’ultimo incarico ricoperto, da giugno 2016, è stato quello di comandante del Nucleo Speciale Entrate, reparto specialistico competente, a livello nazionale, nell’elaborazione di analisi operative e nell’esecuzione di attività ispettive a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali. Al termine della cerimonia, il comandante regionale, generale di brigata Antonio Sebaste, ha formulato ad entrambi gli ufficiali i più fervidi auguri per i nuovi ed importanti incarichi che andranno a ricoprire.