Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Orvieto, al comando il capitano Nicola Parente

Dopo quasi 5 anni ha lasciato nei giorni scorsi la Compagnia Carabinieri di Orvieto il Capitano Giuseppe Viviano, destinato al comando della Compagnia di Frascati, e da lunedì 11 luglio ad assumerne il comando sarà il Capitano Nicola Parente.

«L’ufficiale appena giunto nella provincia ternana - riferisce una nota del Comando Provinciale - si dice orgoglioso di questo prestigioso incarico ed è pronto a mettere sul campo tutta l’esperienza maturata sinora in territori di tutt’altro spaccato sociale e criminale».

Il Capitano Parente, dopo aver frequentato la Scuola Militare Nunziatella ed il 193° corso presso l’Accademia Militare di Modena ha conseguito le lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza interna ed esterna; terminato il percorso di studi, è stato destinato al Reggimento Puglia con l’incarico di Comandante di Plotone ed ha coordinato le Sos (Squadre operative di Supporto), ha quindi comandato il Nor di Alcamo (TP), dal 2018 al 2020, e successivamente il Nor del reparto territoriale di Aprilia (LT).