Fumata bianca in Regione, come ampiamente annunciato nei giorni scorsi da Il Messaggero. Andrea Casciari è il nuovo direttore generale dell'ospedale di Terni e durerà in carica per tre anni fino al 2025. Dopo poco più di due anni di gestione del Santa Maria, se ne va Pasquale Chiarelli che nelle settimane scorse aveva rimesso il mandato di direttore generale al presidente della Regione Donatella Tesei. Chiarelli era stato anche sfiduciato dalla giunta comunale del sindaco Leonardo Latini. Dopo 6 anni dal suo impegno in Regione torna a ricoprire la massima carica. Ritorna a Terni in veste di direttore generale per la durata di tre anni e con la massima fiducia di palazzo Donini. Per lui, Casciari, un ritorno nella città che lo ha visto protagonista prima sempre come direttore generale poi come commissario straordinario. Ritorna dopo anni che non sono stati proprio i migliori per la sanità ternana, anche per via della pandemia. «Sono molto felice della nomina sostiene a caldo il nuovo Dg - per questa nuova opportunità devo ringraziare la presidente Donatella Tesei, l'assessore alla sanità Luca Coletto, il direttore della sanità regionale Massimo D'Angelo e l'intera giunta. Cercherò in tutti i modi di non deludere le aspettative. Lavorerò a testa bassa, come mia abitudine e cercherò di non deludere». Come detto rimarrà in carica per tre anni come direttore generale dell'Azienda. Mandato pieno, quindi, da parte della Regione, anche in considerazione che ci sono in vista nomine importanti per la conduzione di reparti tuttora con i facenti funzione che se ne contano più di dodici. Poi c'è sul piatto anche la trasformazione del Santa Maria in azienda ospedaliera -universitaria e la riorganizzazione del personale e dei posti letto. Insomma tanta carne al fuoco, con i sindacati che scalpitano e si aspettano molto dal nuovo direttore generale. Andrea Casciari almeno per ora congelerà sia la carica di direttore sanitario di Alessandra Asacani che quello amministrativo di Anna Rita Ianni, ma soltanto per 30 giorni a partire dal suo insediamento, poi anche qui si cambierà squadra. «L'arrivo di Andrea Casciari afferma Daniele Giocondi- è quello che sempre speravamo. Ha fatto bene qui a Terni. Conosciamo le sue capacità di gestire l'emergenza, perché all'ospedale di Terni siamo arrivati a questo. L'aspetta un lavoro non facile per riportare la struttura sanitaria almeno a livelli accettabili, visto che in questi ultimi anni è andata sempre più decadendo». Cosa dicono i sindacati di questa nomina della Regione? «Il neo direttore conosce molto bene l'ospedale- afferma Giorgio Lucci della Cgil sanità- se cambia l'orchestra, però, ma non la musica, saremo al punto di partenza. La direzione deve cambiare marcia. Non si può ancora perdere del tempo prezioso come è stato fatto in passato». «Noi della Uil ribatte Mauro Candelori- non ci tireremo indietro nell'avallare le proposte di Casciari sempre che sia ponderate e rispondenti alle esigenze dei lavoratori. Dobbiamo rivedere la distribuzione del personale medico quello infermieristico, oss e tecnico per dare modo di tagliare in modo decisivo le liste d'attesa».