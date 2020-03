Cambia sede, cambia nome: di TerniEnergia nel territorio rimane solo il ricordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ la fine di un sogno, quello della rinascita di una manifattura all’interno del polo chimico di Nera Montoro, una volta sede di un grande stabilimento con migliaia di operai. Ed è la fine del sogno che aveva alimentato Stefano Neri, imprenditore ternano, riprendendo pure nome e simboli così cari ai ternani, Terni Energia con il logo, quello bello, della cascata delle Marmore. Ora, invece, non solo la società ha cambiato sede, ma anche nome si chiamerà Algo Watt, trasferita a Genova, lasciando a Nera Montoro solo qualche attività, tre per la precisione, il biodogestore in società con l’Asm, l’impianto di trattamento degli pneumatici fuori uso e la società che effettua la bonifica del sito, una ventina di dipendenti in complessivo con un futuro incerto. Terni Energia ha ufficialmente affermato che “tutti e tre gli impianti ricadono nel perimetro di TerniEnergia e sono destinati alla vendita. E’ in corso una procedura di selezione di potenziali acquirenti affidata ad una società specializzata, che sta selezionando soggetti che continueranno le attività”. E quello che è stato il promettente core business, quello che doveva fala decollare, il fotovoltaico, che veniva impiantato in tutt’Italia, in tutto il mondo? Da vendere, subito ed al più presto perchè sembra che sia stato proprio quello a portare la società ad un pelo dalla chiusura ed ora alle prese con un piano di rifinanziamento, che sta pagando i debiti un po' per volta, vendendo tutto. “In questo settore la società, in Italia e all’estero, ha un parco di 76 impianti fotovoltaici gestiti, per complessivi 218,4 MW. TerniEnergia possiede ancora 8 impianti fotovoltaici per altri 7,6 MW di potenza installata. Anche questi impianti sono oggetto di procedura di alienazione. I 3 principali, serre fotovoltaiche in Sardegna, sono già oggetto di un procedimento di acquisizione con una società che ha già acquisito in passato alcuni impianti di TerniEnergia. E poi di nuovi impianti non se ne fanno più perchè l’azienda ha deciso di modificare la propria attività”.Ora il travolgente impulso al cambiamento che ora punta sull’energia digitale. E per far questo si è trasferita per la sede legale a Milano e per quella operativa a Genova, lasciando a Terni i tre impianti che sta per vendere.Rimane da sapere che fine farà quell’area che l’Eni affidò alla Yara e poi finì nella disponibilità della TerniEnergia: “La cessione dell’area industriale di Nera Montoro fa parte del piano di risanamento generale. Anche nel caso dell’area, se ne sta interessando una società specializzata. Ovviamente i potenziali acquirenti sono, prevalentemente, soggetti industriali interessati al mantenimento delle attività produttive e al loro rilancio”.Delusi quelli del sindacato; per Maurizio Ottaviani, responsabile del settore energia della Cisl c’è da difendere anche quella ventina di lavoratori rimasti nella fabbrica, perchè venti posti di lavoro sono sempre meglio di niente. “Staremo attenti che tutto proceda secondo le regole, anche se c’è stata una grande delusione per come sono andate le cose”.