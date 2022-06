Calvi, vasto incendio boschivo. Sul posto il Dos per richiedere l'intervento aereo.

CALVI Ancora boschi in fiamme. A bruciare questa volta è la montagna di Calvi.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Terni ed Amelia con l'ausilio di una squadra di Civita Castellana, e il Dos per richiedere l'intervento aereo.

Un mese di giugno tragico per il bilancio degli incendi in zona. Già lo scorso 20 giugno la montagna era stata arsa da un rogo che per essere domato aveva reso necessario l'intervento combinato di diverse squadre provenienti di Terni, Amelia e Poggio Mirteto, un canadair e un elicottero.

Contemporaneamente, un'altra squadra di Terni è al lavoro ad Acquasparta per domare un incendio che ha coinvolto una lavanderia industriale.

(notizia in aggiornamento)