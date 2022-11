Calvi dell'Umbria, Teatro degli occhi. In calendario Primo Levi e Virginia Woolf

CALVI DELL'UMBRIA Al Teatro degli occhi sono di scena Primo Levi e Virginia Woolf. Due spettacoli, che prendendo spunto da opere letterarie, intendono dare vita e corpo ai loro autori.

Il primo, in programma per il 3 e il 4 dicembre, Vanadio, da un racconto di Primo Levi, con Giovanni Vettorazzo che ne ha curato adattamento e regia.

Mentre il 10 e l’ 11 dicembre verrà presentato lo spettacolo La conferenza - una stanza tutta per se, da Virginia Woolf, con Barbara Chiesa che ne ha curato traduzione, adattamento e regia.

Vanadio è un racconto che Levi ha scritto nel 1967, parte di un’antologia di 10 racconti e due poesie uscita da Einaudi nel 2022, che si basa su una vicenda reale. Un chimico tedesco con cui l’autore intratteneva una relazione epistolare per ragioni di lavoro legate al suo ruolo di direttore tecnico di un’azienda chimica italiana, era stato un funzionario incontrato ad Auschwitz. Lo spunto da cui parte il racconto è la fornitura, effettuata da una ditta tedesca, di una partita di vernice difettosa. Lentamente, con una tensione in crescendo e un finale a sorpresa, si arriva invece ad Auschwitz, ad un “faccia a faccia” con uno dei funzionari che erano là, nel “lager”.

“La conferenza” invece parte da due conferenze tenute da Virginia Woolf a Cambridge nel 1928. Una ricerca dell’autrice sull’idea dello spazio assoluto, storico, psichico e anche architettonico, luogo materiale come metafora di una possibilità per le donne di raggiungere la propria indipendenza non solo a livello di spazio ma anche a livello economico.