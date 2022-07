Amelia, c'è il Palio, sosta auto off limits. Scoppia la polemica dei residenti: «Avvisi lampo e mancanza di alternative»

AMELIA Tempo di festa e polemiche sul parcheggio. Le rimostranze arrivano principalmente dai residenti del centro storico che a fronte dell'ennesimo divieto di sosta per lasciare spazio agli eventi legati al Palio dei Colombi, hanno perso le staffe. «Le limitazioni alla sosta ci stanno - ha commentato una residente- si tratta di un evento importante per la città, che dura solo qualche settimana ed è giusto contribuire alla riuscita, ma contesto le modalità. Avvisi affissi oggi per oggi, al massimo la sera per la mattina dopo, della serie se uno lascia la macchina in sosta un paio di giorni è fritto». A rinfocolare il malcontento, anche la mancanza di alternative valide. «L'avviso in piazza Unità d'Italia -continua un'altra - è comparso venerdì sera per il sabato. Mi vorrebbero far credere che non lo sapevano già da tempo che sarebbe servita la piazza per questo evento? Almeno si potrebbe temporaneamente ripristinare l'uso gratuito per i residenti dei parcheggi a pagamento di fronte alle poste (revocato recentemente ndr). Il parcheggio a Porta Leone... pieno! Quello della pineta sotto l'ascensore... che è rotto. Alla fine ero rassegnata a pagare la sosta sulle strisce blu, ma non esiste una tariffa giornaliera».