Calvi dell'Umbria, potenziamento della rete idrica: prorogato il cantiere sulla provinciale Magliansabina

CALVI DELL'UMBRIA Cantiere prorogato sulla provinciale 6, "Magliansabina". In corso di realizzazione un'adduttrice per il potenziamento della rete idrica per conto di Acqua Pubblica Sabina.

La proroga resterà in vigore fino al 15 novembre dalle 7,00 alle 18,00 o h24 in base alle esigenze lavorative, dal chilometro 10+800 al chilometro 16+500 nel tratto del comune di Calvi dell’Umbria che va dal confine con il Lazio fino alla contrada Pacifici, passando per la frazione di Santa Maria in Neve.

Si transita a senso unico alternato regolato da movieri o semaforo.