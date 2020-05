Calvi dell'Umbria, guarito l'unico caso di Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calvi si è liberato del Coronavirus. E' guarita la donna, unico caso in paese, che aveva contratto il virus ad aprile. Ad annunciarlo il sindaco Guido Grillini con un videomessaggio. “A Calvi non abbiamo più nessun caso positivo di Coronavirus - ha annunciato - la nostra concittadina ha superato i due test che vengono eseguiti alla fine della sintomatologia clinica e tutti e due hanno dato esito negativo. Ad oggi perciò può tornare a fare una vita normale". La notizia dell'unico caso positivo per il Comune era arrivata lo scorso nove aprile. Anche in quel caso il sindaco Grillini aveva comunicato la notizia ai suoi cittadini attraverso un video. La donna, secondo la ricostruzione effettuata dai sanitari, aveva contratto il virus in ambiente lavorativo extraregionale. "Voglio complimentarmi con questa nostra amica -ha continuato Grillini -perché è stata molto brava ad auto isolarsi all’inizio della sua malattia e questo ha permesso di non contagiare gli affetti familiari e gli affetti personali. E’ una bellissima notizia che ho voluto condividere con voi – ha concluso - così come ho condiviso con voi la notizia della prima positività. La nostra amica è guarita. A lei un grosso in bocca al lupo per la sua vita che verrà.”