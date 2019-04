Calvi dell'Umbria: è deceduto Gaetano Trandafilo, sindaco per sei mandati

CALVI DELL'UMBRIA Non si è ripreso da un'operazione complessa: e così se ne è andato Gaetano Trandafilo, quasi ottanta anni, che è stato sindaco del Comune di Calvi dell'Umbria per sei mandati consecutivi, in ciò realizzando quasi un record nazionale. Era un vero sindaco democristiano: affabile, grande conoscitore del mondo politico, pronto a spendersi per chiunque, ed anche di una specchiata onestà. Era capitato a Calvi dopo essersi sposato, lui che lavorava con l’Atac, per passare una volta, andato in pensione, al reparto pubblicità del Popolo, che era l’organo ufficiale della Democrazia Cristiana. Aveva anche guidato pure la Ceramica Ternana di Otricoli che era riuscito anche a risollevare almeno per un certo periodo. Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA