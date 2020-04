© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Calvi dell’Umbria si useranno mascherine fpp3. Lo ha annunciato il sindaco, Guido Grillini, che ha fatto partire ieri la distribuzione dei dispositivi a tutte le famiglie. Le operazioni sono iniziate ieri e andranno avanti, secondo quanto riferisce Grillini, per due o tre giorni, «il tempo necessario – spiega il sindaco – per rifornire tutte le famiglie di Calvi partendo dalle frazioni e arrivando fino al centro storico». «Siamo riusciti a reperire le mascherine di qualità superiore – sottolinea sempre il primo cittadino - in un mercato al momento non semplice. L'intento in questa prima fase è quello di assicurare la fornitura di mascherine ad ogni nucleo familiare per permettere l'uscita di casa ad almeno un componente della stessa, per fare la spesa o per sbrigare altre necessità impellenti, in situazione di buona protezione. Tutti insieme ce la faremo». Insieme ai dispositivi di protezione l’amministrazione comunale ha recapitato ai cittadini una lettera dove sono contenute tutte le indicazioni per il corretto rispetto del Dpcm governativo in tema di emergenza coronavirus.