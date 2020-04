Calvi «isola protetta», nel Comune un solo caso. E ora si distribuiscono le mascherine ffp3

CALVI DELL’UMBRIA C’è un solo caso di positività al Covid-19 a Calvi dell’Umbria, «un caso di importazione», lo definisce il sindaco Grillini, dato che questa persona lavorava in Lazio. I provvedimenti presi nel Comune, che sembra un luogo sicuro in confronto con lo scenario a cui ci hanno abituato questi giorni, sono gli stessi che interessano tutta la nazione, ma sono rispettati con scrupolo dalla popolazione: «Non ci sono stati casi di violazione delle misure di sicurezza tali da dover ricorrere a sanzioni amministrative. Ringrazio le Forze dell’Ordine, i Carabinieri, che si alternano costantemente in turni di controllo insieme al nostro vigile urbano. Ringrazio i cittadini, poiché la popolazione ha risposto molto bene nonostante siamo circondati da Comuni con casi di positività. I calvesi sono rimasti a casa e hanno rispettato le regole» spiega il sindaco. Un occhio di riguardo è stato riservato agli anziani, i soggetti attualmente più fragili; Guido Grillini ha invitato tutti ad evitare di far uscire gli anziani, anche tramite dirette Facebook.

«Nel momento in cui abbiamo ricevuto la prima comunicazione riguardante l’emergenza da Covid-19», spiega, «abbiamo contattato l’unica casa - famiglia che esiste nel nostro territorio, che ha vietato prontamente gli ingressi dei familiari, consentendo così da subito la giusta protezione. Siamo, da questo punto di vista, come in una isola protetta». L’obiettivo su cui concentrarsi, adesso, è quello di rafforzare la prevenzione e infatti dal 15 aprile, con la collaborazione preziosa della Protezione Civile, è cominciata la distribuzione casa per casa di mascherine ffp3 alle famiglie, dalle frazioni fino al centro storico. Insieme alla mascherina, inoltre, viene consegnata una lettera con le indicazioni da seguire. «Attingendo da fondi comunali, abbiamo acquistato un primo lotto di dispositivi di protezione di categoria superiore garantendone uno a tutte le famiglie. Aspettiamo di poter acquistare a breve un altro lotto ad un prezzo più conveniente per distribuire un numero più alto di mascherine per famiglia. Per ora l’intento è permettere ad almeno una persona di uscire per spesa e necessità impellenti in situazione di buona protezione» spiega ancora il sindaco. Ma non è finita qui: per completare il quadro, Grillini racconta che sono state fatte due sanificazioni nei luoghi più trafficati del paese, delle quali la prima con l’aiuto della Protezione Civile e la seconda personalmente dal sindaco e dal vicesindaco. Sul fronte della solidarietà, invece, «dei fondi comunali per i meno abbienti sono stati trasformati in buoni spesa, e sono stati aggiunti dei fondi aggiuntivi grazie alle donazioni. A breve sarà aperto un bando per prolungare i buoni spesa stessi per coloro che sono in difficoltà economiche in seguito allo stop di tutte le attività».

