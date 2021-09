Calvi Festival, gran finale con le "Effe String Quartet". Violini a ritmo di rock e jazz.

Domenica 5 Settembre 2021, 08:31

CALVI DELL'UMBRIA Calvi Festival si avvia al gran finale. Un bilancio delle grandi occasioni quello della sesta edizione di un festival che negli anni è cresciuto in fama e prestigio richiamando artisti di fama internazionale e un pubblico che sempre più spesso arriva da oltre il confine regionale.

Clou della manifestazione, Domenica alle 21,15 ai giardini del monastero dove si terrà il concerto finale del Calvi Festival con l’”Effe String Quartet”. Anna Nenasheva, Elena Casottana, Annarita Crescente, Luisa Franchin le musiciste che compongono il gruppo partite rispettivamente da Michurinsk (Russia), Genova, Catania e Palermo per incontrarsi a Torino al conservatorio Giuseppe Verdi.

Un quartetto d’archi molto particolare che si caratterizza per un repertorio che spazia dalle sinfonie di Mozart alla musica di Axl Rose. Un gruppo tutto al femminile che sperimenta sonorità creative dando vita a un'esibizione che va dal Rock con le più famose Hits Pop, dai tanghi argentini agli standards jazz.

Un festival, un successo, nonostante il maltempo abbia costretto a rinviare al prossimo fine settimana la cerimonia di premiazione del Premio Rossellini. Promosso dall’omonima associazione e dedicato alla sceneggiatura, il premio è giunto alla sua tredicesima edizione ed è dedicato alla sceneggiatura. Per questa edizione, saranno premiati i migliori cortometraggi, con soggetto Calvi dell'Umbria per i quali sono in corso le riprese.