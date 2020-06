Calvi, Festa della Musica: il concerto (in sicurezza) nel giardino del Monastero

CALVI DELL’UMBRIA Arriva l’estate e anche la musica si risveglia. In attesa della stagione culturale estiva, la data da segnare sul calendario è quella del 21 giugno, domenica, giornata in cui ricorre la «Festa della Musica» di Calvi, un evento internazionale che ha le sue radici in Francia, una tradizione che risale al 1982. Il paese ha deciso di celebrare questa giornata organizzando un concerto, patrocinato tra gli altri dal Ministero dei Beni Culturali, che si svolgerà rispettando tutte le norme di sicurezza previste. L’evento è stato curato dall’Associazione Amici della Musica di Calvi dell’Umbria, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo. L’appuntamento è alle ore 18, nel giardino del Monastero delle Orsoline in piazzetta dei Martiri, tra le opere d’arte del museo, che è tornato ad essere aperto dal 6 giugno, come reso noto tramite la pagina Facebook ufficiale del sindaco Guido Grillini, e gli splendidi paesaggi umbri. Ma l’anima della «Festa della Musica» saranno il coro polifonico, diretto dal maestro Alessandro Achilli, e il sestetto di fiati, in cui si esibiranno Beatrice Baiocco, Simone Bellagamba, Giovanni Dominicis, Andrea Leonardi, Daniele Leonardi ed Antonio Mandosi. Terza componente fondamentale, il gruppo «Antidotum», un quartetto formato da Roberto Mattioni - voce e chitarra barocca - Monica Pontin al violino, Silvia Panetti al violoncello e Maria Paola Scirpo alle percussioni. Per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione al numero 3394378463.

