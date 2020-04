“La memoria storica non deve andare perduta e deve essere di insegnamento per le generazioni future”. Il sindaco di Calvi dell’Umbria Guido Grillini, ha onorato questa mattina le vittime dell’eccidio del 13 aprile 1944, in cui persero la vita molti cittadini calvesi. La cerimonia, in rigorosa diretta Facebook, è stata seguita da circa duemila followers: il primo cittadino aveva dato notizia nei giorni scorsi, che avrebbe reso omaggio ai caduti anche quest’anno, sebbene con una modalità nova, tale da rispettare tutte le norme di sicurezza. Di fatto il sindaco Grillini, accompagnato da rappresentanti della Protezione Civile e della Polizia Urbana locale, dal maresciallo dei Carabinieri Roberto Di Dio, dal vice sindaco Sandro Spaccasassi, dal consigliere Francesco Verdinelli, ha deposto le corone davanti al monumento dei caduti in forma ufficiale.

“Nonostante il momento sia difficile e inedito, ho ritenuto opportuno e doveroso rendere comunque omaggio alle vittime del 13 aprile 1944” – ha detto Guido Grillini . “Un appuntamento con la popolazione che non poteva saltare. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito da casa, i volontari della Protezione Civile che ci stanno aiutando a superare questo periodo doloroso e il nostro concittadino Mauro Di Basilio che per tanti anni ha realizzato le corone per i nostri caduti e che nonostante sia in pensione, ha voluto confezionarle anche oggi”.

Durante la diretta è stato ricordato quel tragico momento storico: “Nel 76esimo anniversario dell’ Eccidio di Calvi, perpetrato ai danni di inermi cittadini calvesi da parte di un plotone delle SS naziste, il sindaco Guido Grillini, in rappresentanza di tutta la popolazione calvese rende un doveroso omaggio a Lorenzo Carofei, Fabrizio Fabbri, Adolfo Guglielmi, Emilio Guglielmi, Ernesto Guglielmi, Genesio Guglielmi, Igino Guglielmi, Antonio Lieto, Liberato Montecaggi, Angelo Pettorossi, Pacifico Pielice, Mario Ranuzzi, Domenico Salvati, Ernesto Sernicola, oltre a due non identificati”. Sulle note dell’Inno di Mameli, del Silenzio e della Canzone del Piave, il pubblico ha partecipato alla consueta cerimonia, rigorosamente da casa.

