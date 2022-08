Giovedì 25 Agosto 2022, 09:35

CALVI DELL'UMBRIA Domenica a Calvi dell'Umbria si viaggia nel tempo con Dialettando. L'appuntamento è alle 21 ai giardini del Monastero e la destinazione, gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta fra le tradizioni, i modi di vivere, e di parlare, delle quasi duemila anime che popolavano il paese. A condurre quanti vorranno avventurarsi su questo percorso un Virgilio d'eccezione, il giornalista, calvese anche lui, Mauro Pacelli. «L'idea - racconta - è di valorizzare il dialetto locale, vero e proprio bagaglio culturale di ognuno di noi». Per farlo, Pacelli si è messo a cercare, raccogliere, documentare modi di dire, vocaboli che ormai solo quelli che hanno superato gli anta da un pò sono in grado di riconoscere, e montare spezzoni di video d'epoca girati durante gli eventi più significativi. La festa del patrono, la processione, il Corpus Domini. Occasioni che riunivano tutta la comunità che oggi sono una testimonianza preziosa di una cultura diluita nel tempo e uno scrigno dei ricordi da custodire gelosamente.

Volti, suoni, voci che rievocano emozioni e per un attimo danno l'impressione, a chi c'era, di rivivere quei momenti. «Già un paio di anni fa presentai un analogo lavoro - spiega - dal titolo Cera una volta. Luoghi feste e personaggi calvesi degli Ottanta, che venne inserito nel cartellone del Calvi Festival riscuotendo un enorme successo. Nell'occasione presentai immagini e spezzoni di video riguardanti la Calvi degli anni Ottanta, con un tappeto musicale ad hoc e la mia voce che accompagnava le immagini che scorrevano sullo schermo». Quest'anno Pacelli ha cambiato il format. «Ci saranno sempre blocchi di immagini - continua - che verranno proiettati sullo schermo, ma inframezzati da alcuni interventi del sottoscritto che dal palco dirigerà le operazioni. Racconterò aneddoti, parlerò del dialetto calvese, ricorderò decine di termini e di modi di dire che i più giovani forse nemmeno conoscono. Chiederò la partecipazione del pubblico che solleciterò a ricordare insieme a me come era Calvi negli anni Sessanta e Settanta. Con me porterò un vocabolario del dialetto calvese, pieno zeppo di termini, molti dei quali curiosi e divertenti». Fra le pagine, allanganido, allamato, pinzoca, si danno di gomito vicino al cagnara e al bronzino in un affresco dalle tinte folcloristiche. «L'obiettivo è promuovere il dialetto - precisa - fare in modo che non scompaia dalla quotidianità dei calvesi. Mi auguro di vedere anche quest'anno la platea piena di concittadini. Due anni fa vennero persone di tutte le età. Ricordo con commozione che molti di loro alla fine del documentario vennero a salutarmi con gli occhi lucidi ed a ringraziarmi per aver dato loro la possibilità di rivedere sullo schermo volti di loro congiunti scomparsi da tanto tempo. Insomma - conclude Pacelli - appuntamenti del genere, in comunità piccole come quella di Calvi, rappresentano una grossa occasione per mantenere vive usanze e tradizioni».

