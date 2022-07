Caldo senza tregua: Foligno città più rovente, a Perugia week end da bollino rosso. Terni sfiora i 40

PERUGIA - Nella morsa del super caldo. L'afa non dà tregua e le città dell'Umbria sono roventi. Con quasi 41 gradi a Foligno (40,7) e 40 a Orvieto, si fa sempre più rovente l’estate umbra. Le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato temperature tutte sopra i 32 gradi. Comprese le località a ridosso delle vette più alte dei monti Sibillini, tanto che a Norcia nel pomeriggio di venerdì si sono registrati 35,7 gradi e a Cascia 37,7.

Un’ondata di caldo che sta interessando in maniera importante anche i due capoluoghi, in particolare Terni con 39,2 gradi. E' andata un pò meglio a chi vive a Perugia, dove oggi ne sono stati rilevati 37,2. I 40 gradi l’ha invece sfiorati Narni Scalo (39,7), così come le campagne del Marscianese. In alta Umbria, a Città di Castello i gradi segnalati dalle centraline sono stati 37,7, a Gubbio 37. Sul fronte delle previsioni meteo, l’alta pressione rimarrà ben stabile sulla regione per almeno tutto il fine settimana e lunedì. Le temperature rimarranno stabili o in lieve diminuzione di uno-due gradi.

Restando a Perugia, il capoluogo di regione è stato inserito tra le 16 città da bollino rosso in Italia per tutto il fine settimana. Bollino rosso significa il livello massimo di allerta, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute